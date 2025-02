Liberoquotidiano.it - Se la nostra civiltà è diventata grande con il pane

Bianco, nero, lievitato, azzimo, di forno, industriale, fresco, a lunga conservazione e molto altro ancora. Il Saggiatore ha dato alle stampe Storia del. Un viaggio dall'Odissea alle guerre del XXI secolo (184 pp.; 17,00€) scritto da Gabriele Rosso. È un viaggio nella storia del lievitato per antonomasia, protagonista assoluto delle nostre tavole. Una centralità che, a causa della carbofobia dilagante, nell'appetito dell'uomo d'oggi va svanendo sempre più. Lo dicono i numeri. «Nel 1980 in Italia si consumavano circa 84 chilogrammi dipro capite all'anno, nel 2024 siamo scesi a 30, che corrispondono a circa 80 grammi al giorno», scrive Rosso. Ha voglia, quindi, il filosofo bavarese Ludwig Feuerbach dall'alto della sua gastroteologia a gridare al mondo che «l'uomo è ciò che mangia», ma senza scarpetta - ora che si sono inventati anche la pasta che la fa al posto della pagnotta - cos'è realmente? In questo bailamme, orientarci nella storia dellaalimentazione, è un vero enigma.