Scusate”. Mahmood in lacrime, il cantante non riesce più a parlare. Interviene Maria De Filippi

Leggi su Caffeinamagazine.it

“Scusa, non riesco a”.scoppia ina C’è posta per te. Ildi Soldi è stato uno degli ospiti speciali della trasmissione di Canale 5, insieme al calciatore Paulo Dybala. Dal palco dell’Ariston, dove lo abbiamo visto nei panni di co-conduttore allo studio del popolare programma di Canale 5.si è lasciato sopraffare dall’emozione ascoltando la storia di Francesco e Claudia. E per aiutarlo è dovuta intervenire la conduttrice.Francesco ha organizzato una sorpresa per la sua compagna Claudia, con cui sta insieme da nove anni. La ragazza ha affrontato e sconfitto un tumore, scoperto proprio grazie a Francesco, che l’ha incoraggiata a sottoporsi ai controlli e ad affrontare le cure. Seduto accanto a Claudia,è apparso visibilmente commosso.