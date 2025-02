Quifinanza.it - Scuola, nuovo contratto in trattativa: aumenti di 150 euro per i docenti e incentivi

Laper il rinnovo deldella2022/2024, comparto Istruzione e Ricerca, parte ufficialmente alle 15:00 di giovedì 27 febbraio. Le parti si incontreranno presso l’Aran (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni), per definire l’accordo che riguarda quasi 1,3 milioni di lavoratori, fra personale docente e non docente.La dotazione complessiva annunciata dal ministero per la Pubblica amministrazione ammonta a 3,2 miliardi di, oltre a ulteriori 43 milioni all’anno destinati alla formazione.La data riferita al periodo 2022/2024 non deve destare sorpresa: è ormai una prassi che i negoziati per i rinnovi contrattuali avvengano ascaduto da tempo.Il nodo degli stipendi nellaUno dei punti nevralgici dellariguarda l’aumento degli stipendi che, di media, dovrebbe aggirarsi sui 140lordi in più al mese a persona, con significative differenze a seconda della categoria professionale e dell’anzianità.