Scuola Inventiamo una banconota | contest targato Bankitalia-Mur

È confermato per l’anno scolastico 2024-2025 il Premio per launa”, promosso dalla Banca d’Italia e dal ministero dell’Istruzione e del merito. Il tema scelto per la dodicesima edizione è “Realizzare i propri sogni, investire su sé stessi: l’economia al servizio dei giovani”. L’argomento proposto vuole far riflettere su un argomento dal forte valore sociale e di educazione finanziaria e raccogliere così emozioni e pensieri dei più giovani. Spesso, infatti, la riflessione sui temi economici si concentra sulla dimensione sociale dell’impatto, ragionando per ampie platee di interessati o per la collettività in genere. La traccia proposta, invece, vuole ricordare come l’azione di educazione finanziaria abbia la caratteristica di rivolgersi principalmente all’individuo per favorire l’apprendimento di concetti di base che possano innanzitutto migliorare la cultura finanziaria del singolo.