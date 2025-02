Lanazione.it - Scriabin, la finale. Tre pianisti per un premio

Leggi su Lanazione.it

GROSSETOI migliori tredella 27esima edizione delinternazionaleco "" sono Kirill Rogovoi (17 anni, Russia), Zeyu Shen (25 anni, Cina) e Roman Sonin (21 anni, Russia). Si contenderanno il primonella seratain programma oggi alle 17 al Teatro degli Industri di Grosseto, esibendosi con l’Orchestra sinfonica ’Città di Grosseto’ diretta dal polacco Jan Milosz Zarzycki. Il biglietto intero sarà al costo di 13 euro, per soci orchestra 10 euro. Infoline al numero 3335372994; i biglietti sono in prevendita online su VivaTicket e alla Tabaccheria Stolzi in via Roma 58 a Grosseto e saranno in vendita anche al botteghino del teatro a partire dalle 16 di oggi. Il programma della serata prevede – nell’ordine – l’esibizione di Kirill Rogovoi con il Concerto n.