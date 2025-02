Novaratoday.it - Scontro fra due auto, una si ribalta: ferite tre persone

Incidente nella serata di sabato, intorno alle 20, a Verbania.In via Troubetzhoy, località "Tre Ponti", duesi sono scontrate e una delle due si èta su di un fianco. Sul posto una squadra di vigili del fuoco di Verbania per le operazioni di messa in sicurezza dei veicoli. Tre.