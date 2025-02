Sport.quotidiano.net - Scontro d’alta classifica. Vince l’Azzurra Colli . Frena il Casette Verdini

Azzurra1 AZZURRA: Filiaci, Rinaldi, Felicetti, Sabatini, D’Amicis, Filipponi, Pampano (39’st Ciotti), Regnicoli (46’st Caponi), Spadoni (16’st Acciarri), Valentini (29? st Liberati), Vallorani. All. Vagnoni.: Carnevali, Telloni, Ferrari, Lami (34’st Poloni), Menchi, Ciurlanti, Gentilucci (23’st Del Brutto), Moschetta, Latini, Giaccaglia, Moglianesi (11’st Pagliari). All. Lattanzi. Arbitro: Mancini di Ancona Reti: 2’ e 11’ Pampano, 31’ rig. Giaccaglia Ilè sconfitto nellodiretto in casa della corsa, ma resta al quinto posto. Il successo permette ai piceni di rimanere in terza posizione. Al 2’ locali in vantaggio con Pampano che all’11 concede il bis per il raddoppio. Ilaccorcia le distanze con il rigore conquistato da Latini e realizzato da Giaccaglia.