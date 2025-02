Ilfattoquotidiano.it - Scontri sull’A12 tra ultrà di Lucchese e Perugia: un ferito, chiusa l’autostrada in Versilia

Una decina di minuti di corpo a corpo, lungo. E alla fine almeno une la chiusura parziale dell’A12 per rimuovere ciò che era rimasto sull’asfalto. È stata una vera e propria guerriglia quella che ha visto protagonisti circa 350 ultras di. Glisono avvenuti all’altezza dell’area di servizio, in direzione Genova.Entrambe le tifoserie erano dirette in Liguria: laera impegnata contro il Sestri Levante, ilcon l’Entella Chiavari. A quanto si apprende, negliè rimastoalmeno un tifoso della, in ospedale per un colpo alla testa. Gli incidenti sono durati una decina di minuti e la polizia sarebbe riuscita a segnare alcuni numeri di targa utili a risalire ai protagonisti della maxi rissa. Sono in corso le indagini per risalire ai responsabili.