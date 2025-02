Lapresse.it - Sciopero nazionale di 24 ore: lunedì 24 febbraio a rischio bus e metro

Trasporti a24per unodi 24 ore, indetto da Usb Lavoro privato per il rinnovo del Ccnl Autoferrotranvieri. A Roma, durante lo, il servizio di Atac sarà garantito durante le fasce di legge (da inizio del servizio diurno alle ore 8.29 e dalle ore 17.00 alle ore 19.59), mentre sono abus, tram e. Per le linee extraurbane Cotral le fasce di garanzia andranno da inizio servizio fino alle 8.29, poi dalle 17 fino alle 19.59, con possibili soppressioni di bus e treni dalle 20 fino a fine servizio. A Milano il servizio delle linee Atm non è garantito dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio. A Torino la circolazione dei mezzi urbani e suburbani sarà garantita dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 12.00 alle ore 15.