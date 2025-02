Sciopero mezzi 24 febbraio 2025 a Roma

Leggi su Funweek.it

Giornata di passione per i pendolarini. Lunedì 24è previsto unodi 24 ore che interesserà il trasporto pubblico locale. Atac e Cotral incroceranno le braccia, causando disagi a bus, metro e tram.La protesta è stata indetta dalle sigle sindacali Usb Lavoro Privato (Cobas, Adl, Sgb, Cub Trasporti), Usb Lavoro Privato e Orsa. Il motivo principale delloè il mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro Autoferrotranvieri Internavigatori 2024/2027.Iscriviti alla Newsletter Funweek, è gratis! Riceverai aggiornamenti ed eventi da non perdere a, clicca qui>> Nonostante lodi 24 ore, saranno garantite alcune fasce orarie per limitare i disagi ai cittadini.Atac:Servizio regolare fino alle 8:29 e dalle 17:00 alle 19:59.