Sciopero lunedì 24 febbraio, a rischio mezzi pubblici e aerei per 24 ore: orari città per città

Domani,242025, si prospetta una giornata complicata per chi deve spostarsi, a causa di unonazionale che interesserà sia il trasporto pubblico locale che il settore aereo.Trasporto pubblico locale in agitazioneAutobus, metropolitane e tram saranno ain diverseitaliane per l’intera giornata. La mobilitazione è stata indetta dal sindacato USB per chiedere il rinnovo del contratto nazionale, fermo da troppo tempo, e un adeguamento salariale che tenga conto dell’aumento del costo della vita. “USB conferma lodel 24: per la dignità di tutti gli autoferrotranvieri serve un rinnovo contrattuale vero, che copra quantomeno l’inflazione. Lodel 24, quindi, sarà un momento per rimettere al centro due elementi imprescindibili per USB: un salario degno e la democrazia sul posto di lavoro”, si legge in un comunicato del sindacato.