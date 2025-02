Lanazione.it - Sciopero in Toscana lunedì 24 febbraio. Chi si ferma, orari e fasce di garanzia

Firenze, 232025 – Possibili disagi nella giornata di domani,24, per gli utenti dei servizi di trasporto di Autolinee Toscane. Lo svolgimento delle corse urbane ed extraurbane potrebbe infatti risultare compromesso a causa di unonazionale indetto dall'Unione Sindacale di Base (USB), con l'adesione del settore Lavoro Privato. LediPrevisioni sull’adesione Info utili per gli utenti LediMentre la mobilità sarà assicurata in alcune finestre temporali, nello specifico dalle 4:15 alle 8:14 e dalle 12:30 alle 14:29, la protesta abbraccerà un'ampia fascia di lavoratori, coinvolgendo sia il personale operativo su strada che quello amministrativo, compresi gli addetti alle biglietterie. Al di fuori deglidi, la disponibilità del servizio e del personale potrebbe dunque risultare incerta, subordinata alla partecipazione allo