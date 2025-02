Lapresse.it - Sci: Shiffrin nella storia, 100 vittorie in carriera

Mikaelaconquista la centesima vittoria in Coppa del Mondo imponendosi nello slalom del Sestriere. La statunitense torna a imporsi dopo l’infortunio patito a Killington e tocca le tre cifre precedendo di 61 centesimi la croata Zrinka Ljutic e di 64 l’altra statunitense Paula Moltzan. Prima delle azzurre Marta Rossetti, sedicesima. Dopo le difficoltà in gigante dei giorni scorsi, la fuoriclasse statunitense ha ritrovato la propria confort zone tra i pali snodati dello slalom riprendendo il discorso glorioso interrotto a dicembre dopo la dolorosa caduta di Killington. Al comando sin dalla prima manche,ha saputo gestire al meglio anche i segni presentiseconda e decisiva discesa, confermandosi in vetta alla classifica con il tempo di 1’50?33 ed un margine di 61 centesimi di secondo sulla croata Zrinka Ljutic, seconda come a metà gara, e 0?64 sulla connazionale Paula Moltzan chediscesa decisiva ha scalzato dal terzo gradino del podio l’austriaca Katharina Liensberger, quarta a 0?76.