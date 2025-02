Sci, Paris terzo nel superG di Crans Montana

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 23 feb. (askanews) – Dominiktorna sul podio con un belposto in 1’21?92 neldi Coppa del mondo di. Per l’azzurro si tratta del 48esimo podio in carriera. La vittoria é andata al padrone di casa, il campione svizzero Marco Odermatt, sceso in 1’21?53. Per lui é il successo n.45 in carriera e l’ottavo di questa stagione che gli sta assicurando a 28 anni la sua quarta coppa del mondo consecutiva. Alle sue spalle, il suo connazionale Alexis Monney in 1’21?81, per una doppietta svizzera. Non tripletta, grazie a Dominik. L'articolo Sci,neldiproviene da Ildenaro.it.