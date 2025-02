Lapresse.it - Sci: Paris terzo nel SuperG di Crans Montana, vince Odermatt

posto per Dominikneldi(Svizzera), al suo primo podio stagionale, il 48mo in carriera. L’azzurro è stato preceduto dallo svizzero Marcoche ha preceduto il connazionale Alexis Monney di 28 centesimi. Sono 39 invece i centesimi di ritardo accumulati dameno efficace dinel tratto centrale della pista dove il campione svizzero ha fatto la differenza.ritrova il podio in una stagione che ha visto il carabiniere di Val d’Ultimo risalire nelle prestazioni gara dopo gara, fino a sfiorare il podio nel week-end di Wengen e poi ancora ai Mondiali di Saalbach, dove ha lasciato ben due medaglie per 30 centesimi complessivi. Perora sono 22 vittorie, 11 secondi posti e 15 terzi posti in CdM. L’ultima volta sul podio per il capitano azzurro, fu un anno fa, con il 3° posto neldi Kvitfjell, il 18 febbraio ’24.