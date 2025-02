Oasport.it - Sci freestyle: i cinesi dominano sulla neve di casa in Coppa del Mondo. Li e Xu trionfano nell’aerials

Dominio tutto cinese per gli atleti diin quel di Beidahu, località che sta ospitando in questi giorni la terzultima tappa valida per ladel2024-2025 di sci, specialità aerials. In un una gara sprovvista di atleti italiani, gli atleti asiatici hanno ottenuto quattro piazzamenti sul podio su sei a disposizione, sbaragliando la concorrenza con grandi performance. In campo maschile a spuntarla è stato Tianma Li, di gran lunga superiore al resto della truppa. Il suo Back Double Full-Double Full-Full ha infatti raccolto 130.56, ottenendo 5.50 nella fase aerea, 12.80 nella forma e 7.30 nell’atterraggio. Pulito anche Guangpu Qi, il quale ha però optato per un salto dal coefficiente inferiore, il Back Double Full-Full-Full, valutato complessivamente 119.90, quattro punti in più dello statunitense Christopher Lillis che, con un Back Full-Double Full-Full, ha completato il podio con 115.