Sci alpino, riparte la caccia alla vittoria n.100 per Mikaela Shiffrin a Sestriere, ma Rast e Ljutic partono favorite

Si chiude il fine settimana di Coppa del Mondo di scisulla pista Giovanni Alberto Agnelli a: dopo i due giganti che sono stati illuminati da una mirabile Federica Brignone, è la volta dello slalom che vedrà grande equilibrio e incertezza e diverse atlete che possono puntare al bersaglio grosso.Tante sono le atlete in questo momento competitive: il trono è vacante vista l’assenza diin questi mesi. L’americana è davvero sembrata a pezzi nei due giganti disputati in questi due giorni, attanagliata dpaura, in evidente sfiducia dopo il grave infortunio di Killington e ancora non a suo agio, quanto meno tra le porte larghe. In slalom “Her Majesty” pare si sia ripresa meglio e nella combinata a coppie ai Mondiali ha ottenuto una bella medaglia d’oro. In palio inoltre c’è la possibilenumero 100 in Coppa del Mondo: arriverà da quifine della stagione?Le avversarie in questo momento sono molteplici, a cominciare dfreschissima campionessa del mondo Camille: la svizzera quest’anno ha fatto un salto di qualità deciso nelle sue prestazioni, è estremamente regolare ed è quasi sempre in lotta per la