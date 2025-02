Oasport.it - Sci alpinismo, Coppa del Mondo Bormio 2025: Giulia Murada e Nicolò Canclini ottavi nella staffetta mista

Si chiude la tappa delladel2024-di sciandata in scena a(Sondrio), valevole come test event olimpico in vista dei Giochi di Milano Cortina 2026:odierna si classificano. Terzo posto in Finale B per Alba De Silvestro e Michele Boscacci.La vittoria va alla coppia spagnola composta da Ana Alonso Rodriguez ed Oriol Cardona Coll, prima con il tempo di 27’26?7, che precede i francesi Emily Harrop e Thibault Anselmet, alla piazza d’onore con 14?8 di ritardo, e gli elvetici Marianne Fatton e Robin Bussard, sul gradino più basso del podio a 40?3.La coppia italiana composta datermina all’ottavo posto con un distacco di 2’28?4, facendo meglio di Svezia, Stati Uniti e Polonia.