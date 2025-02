Ilgiorno.it - Schianto in Provinciale. Tre auto coinvolte e sei persone ferite. Paura per due bambini

Non sono in pericolo di vita i feriti dell’incidente, avvenuto ieri mattina lungo la tangenziale che collega Saronno, Ceriano Laghetto e Rovello Porro. Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe trattato di un violento scontro frontale tra due, che ha coinvolto anche un terzo veicolo. L’impatto ha provocato diversi feriti, causato ingenti danni e generato pesanti ripercussioni sulla circolazione stradale. Il sinistro si è verificato intorno alle 9.05 lungo la31 bis, nella zona di Dal Pozzo, al confine tra Saronno e Ceriano Laghetto. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi: tre ambulanze, tra cui quella della Croce Viola di Cesate, un’medica, un’-infermieristica e l’elisoccorso proveniente da Como, che è atterrato in un campo vicino. Presenti anche i vigili del fuoco, mentre la polizia locale di Saronno ha gestito la sicurezza e avviato i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente.