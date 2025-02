Lortica.it - Scenari futuristici: come sarà il mondo nel 2050?

ilnel? È una domanda che affascina scienziati, economisti e visionari di ogni settore.Il progresso tecnologico, i cambiamenti climatici, l’evoluzione della società e delle economie globali stanno già tracciando il futuro, ma quali saranno le trasformazioni più significative?L’intelligenza artificiale e l’automazioneEntro il, l’intelligenza artificiale avrà rivoluzionato ogni aspetto della nostra vita quotidiana: I lavori ripetitivi e manuali saranno in gran parte automatizzati, mentre le professioni creative e strategiche diventeranno centrali. L’IAin grado di supportare decisioni complesse in medicina, economia e politica, rendendo ilpiù efficiente, ma anche più dipendente dalla tecnologia.Gli assistenti virtuali non si limiteranno a gestire appuntamenti o a rispondere a domande: saranno veri e propri compagni di vita, capaci di comprendere emozioni e di adattarsi alle esigenze individuali.