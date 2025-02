Sceglie di non lavorare perché ha la moglie milionaria col divorzio al marito 3 500 euro di mantenimento | la decisione della Cassazione

Leggi su Open.online

Una sentenzaCorte diha riconosciuto a unun maxi assegno dimensile di ben 3.500nel matrimonio con lanon aveva mai lavorato. La legge, d’altronde, è chiara: l’assegno dispetta a entrambi i coniugi, indipendentemente dal genere, purché sussistano determinate condizioni. L’assegno di, infatti, non viene attribuito in modo automatico, ma solo quando esiste un forte squilibrio economico tra i due ex coniugi e quando questo squilibrio è riconducibile a sacrifici fatti dal coniuge economicamente più debole durante il matrimonio o all’impossibilità, dopo il, di condurre un’esistenza dignitosa.Ilche non lavorerà maiIn questo caso specifico, ricostruisce la Repubblica, il, pur essendo laureato in giurisprudenza, aveva scelto, con l’accordo, di nonper vent’anni.