Scattata la ricerca di volontari civici No agli over 70

Aaa cercasi. L’appello arriva dall’area Servizi alle persona del Comune di Sant’Angelo Lodigiano, che ha emesso un apposito bando, destinato a rimanere sul sito istituzionale dell’ente fino al 30 novembre. È indetta una procedura di selezione volta a individuarecomunali. Il Comune di Sant’Angelo intende avvalersi della loro collaborazione per attività a fini di utilità sociale. Si darà aiuto in assenza di qualunque vincolo di subordinazione e nel rispetto dell’ incolumità personale. Con mansioni da decidere. Per aderire si deve avere un’età tra i 18 e i 70 anni e non avere condanne alle spalle. Le nuove leve potranno aiutare in diversi ambiti: mediazione linguistico culturale, trasporto sociale (di utenza da accompagnare in strutture sanitarie o altro luogo, biblioteca comunale (ampliamento orari di apertura, iniziative di promozione).