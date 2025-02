Ilgiorno.it - Scatta la zona rossa vicina alle scuole: "Tuteliamo la sicurezza dei bambini"

Unavietata agli automobilisti. È stata istituita a Pagnano, frazione di Merate, per proteggere 150che ogni giorno rischiano di essere investiti, anche dai genitori che li accompagnano a scuola. È una vera e propria rivoluzione viabilistica quella che stacca domani in uno dei rioni più popolosi di Merate. "Le modifiche sono state introdotte per risolvere le già note criticità di transito nelle vie più strette del centro della frazione, soprattutto nelle ore di punta del mattino e della sera, e per garantire maggiorein prossimità delle– spiega il sindaco Mattia Salvioni -. Attualmente, infatti, l’accesso a elementare, materna e micronido di Pagnano, frequentati complessivamente circa 150, avviene attraverso strade prive di marciapiedi e percorsi pedonali protetti, esponendo i pedoni a situazioni di rischio".