Ilgiorno.it - Scaricano pattume. Tre identificati

Fototrappole in azione e poi controlli sacchetto per sacchetto, “inchiodati“ tre scaricatori “trasfertisti“ di rifiuti. Abitano a Sesto San Giovanni, Vignate e (uno solo) a Cassina, hanno scaricato sacchi disulle strade “di confine“ fra la zona artigianale della città e i Comuni limitrofi. Qui la problematica delle discariche abusive è una piaga annosa. Gli agenti, come si diceva, si sono concentrati sulle direttrici in uscita dal paese dove vengono gettati sacchi pieni zeppi di rifiuti. Proprio aprendo alcuni di questi si è risaliti all’identità dei tre, che saranno perseguiti a norma di legge e pagheranno le sanzioni del caso. Problema annoso quello dello scarico dei rifiuti soprattutto sulle strade “cieche“ della zona artigianale o di confine dell’abitato: dunque soddisfazione dell’amministrazione comunale per l’operazione.