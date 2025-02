Ilgiorno.it - Scappa all’alt della polizia locale. Inseguito da viale Certosa al Qt8. Il motociclista cade e viene preso

Leggi su Ilgiorno.it

Ormai non fa quasi più notizia, anche se la tendenza si sta facendo preoccupante. Non passa giorno senza che ci sia notizia di un inseguimento delle forze dell’ordine a un’auto o a un motorino che non si è fermato. L’ultimo episodio di una serie che non sembra avere fine risale alle 2scorsa notte in. Stando a quanto ricostruito, un equipaggioha intimato l’alt a un ventiduenne egiziano in sella a uno scooter, ma il giovane nordafricano ha ignorato i ghisa e ha proseguito la corsa, svoltando a sinistra inSerra e proseguendo in direzione piazza Stuparich. Davanti all’Allianz Cloud, ha svoltato a destra e si è infilato in via Salmoiraghi verso il quartiere Qt8, ma dopo poche centinaia di metri il motorino è rovinato a terra, all’incrocio con via Lovere.