SBK Nicolò Bulega conquista la sua prima tripletta a Phillip Island

la suain Superbike facendo sue Superpole Race e Gara 2 a. Un dominio incontrastato quello messo in campo dall’italiano, capace di chiudere in testa tutte le sessioni del weekend (e anche quelle dei test di inizio settimana). Sia la gara corta che quella “tradizionale” lo hanno visto scappare in fuga e involarsi senza rivali verso la vittoria, con la sola eccezione di un Andrea Iannone vicino nei primi giri, specialmente al mattino.Insieme a, a marchiare a fuoco la pista diè stata la Ducati, che si è presa le prime cinque posizioni in Superpole Race e addirittura le prime sei in Gara 2. Nella sprint, infatti, un podio tutto italiano ha visto Iannone concludere al secondo posto davanti a Danilo Petrucci, con Scott Redding quarto e Sam Lowes quinto; da segnalare la presenza di tutti i piloti di casa nostra in zona punti: sesto Andrea Locatelli, ottavo Yari Montella, nono Axel Bassani.