Savino Del Bene Scandicci, ritorno al PalaWanny all’assalto di Pinerolo

Leggi su Corrieretoscano.it

– Dopo il successo del Bisonte i riflettori sono puntati sullaDel. Terzultima sfida di regular season per il sestetto di Gaspari, chiamato a confermare ulteriormente in casa il buon gioco visto nelle ultime uscite in campionato e, specialmente, nel successo esterno dello scorso fine settimana a Torino.Dall’altra parte della rete ci sarà la Wash4Greendell’ex Indre Sorokaite e dell’olimpionica Carlotta Cambi che, proprio come le toscane, proviene da due vittorie nelle ultime due partite disputate. Herbots e compagne dovranno dunque porgere attenzione alla squadra di coach Marchiaro, determinata a raggiungere una posizione tra le prime otto squadre della serie A1 e accedere per la seconda volta consecutiva ai play off scudetto.Il fischio d’inizio per il match della ventiquattresima giornata è fissato per domenica 23 febbraio alle 17 a Palazzo Wanny.