Sarà Dubai la prossima location per la sfilata di Zegna | Non è solo una sfilata

Annunciata laper ladi Ermenegildo. La maison ha infatti deciso di abbandonare la Fashion Week milanese per presentare la sua collezione Primavera-Estate 2026. Il tutto avverrà in unain realtà ancora segreta: ad essere rivelata per ora èla città.vola aper presentare la collezione Primavera-Estate 2026Lo show si farà l’11 giugno 2025 a. Lo scopo è quello di mettere in risalto l’arte italiana, in uno dei mercati più vivaci e influenti per quanto riguarda tutto il comparto del lusso. Per questo la maison rafforza nuovamente il proprio impegno a favore dell’artigianato italiano: questo grazie a una scommessa innovativa, che dovrebbe incoraggiarne lo sviluppo su scala globale. Chiaramente il luogo esatto in cui si terrà il défilé non è stato ancora rivelato.