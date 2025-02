Ilfattoquotidiano.it - Sapete cos’è una casa funeraria? La domanda è semplice, ma la risposta non lo è affatto

una? Potrebbe sembrare una, ma lanon lo è. Nell’immaginario comune, la morte accade altrove: in ospedale, in unadi riposo, in un hospice, tra le mura domestiche o, nei casi più drammatici, per strada. E il lutto? Spesso viene vissuto in luoghi privi di intimità e calore: l’obitorio, una camera ardente allestita in una stanza fredda e impersonale, talvolta persino una sala d’attesa. Spazi anonimi, che più che accompagnare il congedo, lo rendono distante, separando i vivi dai morti senza creare un tempo e un luogo in cui l’addio possa avvenire con dignità e raccoglimento.Eppure, esiste un’alternativa che permette di restituire dignità al passaggio dalla vita alla morte: la. Un luogo che, pur non essendo, accoglie il dolore e offre il tempo necessario per l’ultimo saluto.