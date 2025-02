Sport.quotidiano.net - Sant’Agostino in Romagna

Trasferta ad alto rischio per il, atteso a Coriano dal Tropical primo in classifica. I riminesi domenica hanno perso il derby romagnolo a Gambettola, i ragazzi di Scardovi infatti sono usciti sconfitti 1-0 con gol decisivo di Zavatta al 53’. Vittoria preziosa invece per il, che ha superato il Russi per 2-0 e compie un passo importante verso la salvezza, proiettandosi in una zona più tranquilla. Protagonista assoluto del match è stato Cazzadore, autore di una doppietta: l’attaccante ha sbloccato il risultato all’11’ del secondo tempo e ha chiuso i conti al 35’, regalando tre punti fondamentali alla sua squadra, che ne aveva bisogno dopo alcune settimane difficili. Con questo successo ilè salito in dodicesima posizione con 29 punti, 11 in meno dal Coriano, che conserva la testa della classifica nonostante il passo falso.