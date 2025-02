Sbircialanotizia.it - Sanremo 2025, Malgioglio contro Mogol: “Giorgia antica? Non ci sto, ce ne fossero di voci così…”

Leggi su Sbircialanotizia.it

Il co-conduttore della seconda serata del Festival diha preso le difese diCristiano, ospite in collegamento a 'Storie Italiane', ha risposto senza mezze misure adifendendo: "Il signordovrebbe andare a scuola daperché lei non ha una voce, ha uno strumento". Le parole di. L'articolo: “? Non ci sto, ce nedicosì.” è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.