Sport.quotidiano.net - San Marco-Pontremolese Un derby da tripla. Marabese e Raffi guidano l’attacco rossoblù

QUI SANAVENZARecupera pezzi importanti il tecnico Francesco Leone questo pomeriggio per ilche vedrà opposta la sua Sanalla. L’infermeria, infatti, si è fortunatamente svuotata e gli unici elementi indisponibili rimangono il portiere Mariani ed il terzino Scremin. Torna arruolabile in difesa dopo 53 giorni il decano Giacomo Benedini. Resta da capire se l’esperto centrale verrà riproposto subito dal primo minuto in una partita così importante o se si sceglierà la strada della prudenza facendogli giocare soltanto uno scampolo di partita. Davanti sarà di certo nell’undici titolare il bomber Tito, capocannoniere della squadra con i suoi 12 centri stagionali. Lui e l’ex di turnocomporranno un reparto offensivo in grado di mettere in apprensione la difesa lunigianese.