San Giorgio Protagonisa | Lezioni di demagogia? Solo dal sindaco Ricci Maggioranza non all’altezza

Tempo di lettura: 3 minuti“Premettiamo – scrivono i consiglieri Bocchino, Rinaldi e Bruno – che il Gruppo Consiliare “SanProtagonista” rappresenta una forza moderata e dialogante del nostro amato Paese, aperto ad ogni tipo di confronto tranne quello basato sulla mistificazione”. Così esordiscono i consiglieri del gruppo SanProtagonista in risposta alle dichiarazioni della. “Arrampicarsi sugli specchi – evidenziano i consiglieri – è l’unica vera “manovra tampone” di questa. Rispediamo con decisione al mittente le accuse die di strumentalizzazione delle problematiche che affliggono la nostra cittadina. Ricordiamo che SanProtagonista ha portato il tema della emergenza idrica in Consiglio Comunale ed ha favorito il dibattito”. “Questafinora – proseguono Bocchino, Rinaldi e Bruno – ha dimostrato di non esseredel mandato conferito.