Ilrestodelcarlino.it - San Domenico Forlì, si apre la grande mostra: “In questi vent’anni abbiamo avuto un milione e 700mila visitatori”

, 23 febbraio 2025 – Nell’inquadratura della foto ‘selfie’ della nuova‘Il ritratto dell’artista’ – inaugurata ieri al Sane visitabile a partire da oggi – non c’è spazio solo per la Fondazione Carisp, che le mostre le promuove da, ma anche per l’intera città diche, grazie a quelle mostre, ha cambiato la sua storia. Per questo la presentazione, ieri pomeriggio in un teatro Diego Fabbri gremito, è stata anche un momento di riflessione condivisa. A dare l’avvio è stato Maurizio Gardini, presidente della Fondazione: “Dieci anni fa, per il decennale delle grandi mostre, era ancora con noi il professor Paolucci, il quale definì‘un miracolo italiano’. E aggiunse: ‘certo, produrre mostre sempre innovative a cadenza annuale non sarà impresa facile’.