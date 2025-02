Sport.quotidiano.net - Sammaurese-Pistoiese 0-0, Cecchini salva gli arancioni dalla capitolazione

San Mauro Pascoli (Forlì Cesena), 23 febbraio 2025 – Lale penne in Romagna, sul campo della penultima della classe, la: alla fine è 0-0, ma l’occasione più grossa capita proprio ai padroni di casa, sul finire della partita: l’arbitro concede il penalty, che Gallo si fa parare da. L’ottava giornata di ritorno del girone D del campionato di serie D, quindi, conferma gliquarti in classifica (con 46 punti), ma sempre più distantivetta: la capolista Forlì, infatti, vincendo 1-0 sul terreno del Lentigione condanna i toscani al -14, che a 9 turni dal termine della stagione regolare, con 27 punti ancora in palio, significa addio ai sogni di gloria. Questa è l’attuale graduatoria per quanto concerne le prime piazze: Forlì 60, Ravenna 58, Tau 52,46 appunto e Lentigione 42.