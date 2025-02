Avellinotoday.it - Salvataggio di un cane a Salza Irpina: intervento dei Vigili del Fuoco di Avellino

Leggi su Avellinotoday.it

deldisono intervenuti alle ore 18:00 circa di sabato 22 febbraio a, in Via Manfra, per ildi undi razza setter finito in una vasca di raccolta delle acque situata in un'area abbandonata, un tempo destinata a un vecchio mulino.