Salute Medici e associazioni in prima linea

Il grande cuore di Forlì non smette mai di battere. Il Lions Club Forlì Host e il Leo Club, in collaborazione con il Rotary Club e l’associazione Aurora, hanno organizzato un corso di disostruzione delle vie aeree, di primo intervento e di rianimazione di base per mettere tutti nelle condizioni di intervenire in una situazione di emergenza. Per rendere più efficace il corso sono stati utilizzati dei manichini per far sperimentare inpersona le manovre. La Round Table 6 Forlì, da sempre molto attenta alle iniziative benefiche sul territorio a sostegno delle fasce più deboli e bisognose della popolazione, ha donato cinquanta copie di ‘Mostruosa Mente’, libri per allenare la logica e il pensiero laterale al reparto di Pediatria del Morgagni-Pierantoni. Ha ricevuto un importante riconoscimento la dottoressa Sofia Giulianelli, assegnato durante il recente congresso della Fadoi (Federazione delledei dirigenti ospedalieri internistina Interna in Italia) regionale dell’Emilia Romagna.