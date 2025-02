Thesocialpost.it - Salsa al pomodoro, non tutte sono buone: cosa hanno scoperto

Leggi su Thesocialpost.it

I sughi prontiuna scelta comune per molti italiani che, per praticità, li utilizzano frequentemente a pranzo o cena. Tuttavia, nonle salse in commercio offrono gli stessi standard di qualità. Un’analisi condotta dalla rivista tedesca Öko-Test ha rivelato che diversi prodotti contengono alte quantità di sale e persino micotossine, sostanze che posessere dannose per la salute.Lo studio sui sughi prontiLa ricerca ha preso in esame ventuno marche didi, vendute in barattolo o cartone, valutando non solo il contenuto di sale, ma anche la provenienza dei pomodori e la possibile presenza di muffe.I risultatistati sorprendenti: solo alcune marcheottenuto una buona valutazione, mentre molte altre nonrisultate all’altezza degli standard qualitativi.