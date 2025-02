Anteprima24.it - Sally, un dog park in memoria della cagnolina dei funerali

Tempo di lettura: 3 minuti L’Amministrazione Comunale di Volturara Irpina ha deliberato la realizzazione di un parco per cani intitolato alla, figura simbolocomunita?. All’interno di questo spazio, verra? collocata una statua a lei dedicata, affinche? il suo ricordo resti vivo nel cuore di tutti i volturaresi.non era solo un cane con un grande spirito libero, come ha scritto il Maestro Branduardi: era ladi tutti, adottata dall’intero paese, amata da grandi e piccoli. Nonostante i numerosi tentativi di affidarla a una famiglia, lei ha sempre scelto di appartenere a tutta la comunita?, vivendo libera ma circondata dall’affetto di chiunque la incontrasse.Dal Municipio sottolineano: “era una di noi. Non apparteneva a nessuno perche? apparteneva a tutti.