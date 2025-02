Metropolitanmagazine.it - Salgono le azioni di Shiseido grazie all’acquisizione di Independent Franchise Partner: registrato +12%

Persono state giornate da record: ledel brand sono balzate di oltre il 12%. Non accadeva da maggio 2018, dopo che l’investitore londineses ha annunciato l’acquisizione di una partecipazione nell’azienda cosmetica giapponese. Attualmente il brand è proprietario, tra gli altri, dei marchi Nars e Drunk Elephant.sale al 12% dopo l’accordo conNon è un periodo facile per l’azienda giapponese: infatti, le vendite in Cina (una delle npiù forti in merito) sono diminuite del 4,6% rispetto all’anno precedente, a parità di condizioni. In questa analisi vanno esclusi gli effetti dei tassi di cambio e dei trasferimenti di attività, o almeno è quanto ha dichiarato l’azienda. La stessa inoltre prevede un ulteriore calo nel 2025.