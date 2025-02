Quotidiano.net - Saipem e Subsea 7: possibile fusione per un colosso energetico da 18 miliardi

e la norvegese7 potrebbero convolare a nozze formando undell'ingegneria energetica da 18di euro di fatturato. E' quanto scrive il quotidiano La Repubblica anticipando che questo pomeriggio si riuniranno in seduta straordinaria i consigli di amministrazione di Cdp, socia dial 12,82% ed Eni, che ha in portafoglio il 21,19%. I due azionisti dihanno rinnovato tacitamente lo scorso 25 gennaio il patto di sindacato che vincola entrambi i soci con una quota paritetica del 12,5%. Secondo le indiscrezioni, che per ora non vengono nè confermate nè smentite dalle parti interessate, latra i due gruppi avverrebbe alla pari, valendo in borsa7 4,64,56circa. I soci di7 sono il presidente del gruppo Christian Siem al 23,9%) e il fondo pensione Folketrigtfonde con il 9,5%.