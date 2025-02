Liberoquotidiano.it - "Sai cosa mi ha detto appena sono tornata dalla vacanza": Nancy e Rosa, a C'è Posta per te finisce malissimo

A C'èper Te va in scena lo scontro tra, rimasta vedova e ora con un compagno, e la figliache non vede da anni. "Rosita ciao, ho voluto io Enzo qua accanto a me, da 4 anni è il mio compagno, non hai voluto conoscerlo è un uomo leale, è una scelta che io non rinnego, questo non vuol dire che io non ti voglia bene", affermanella puntata andata in onda sabato 22 febbraio davanti a Maria De Filippi. E ancora: "quattro anni che non mi saluti, che non mi cerchi più, che mi hai escluso, la mia scelta non vuole dire che io non sia la tua priorità, le coseandate in modo diverso , l'amore che che ho avuto per tuo papà non c'entra niente con il mio comportamento di dopo. La tua indifferenza mi fa paura. Io non voglio darti fastidio, voglio solo volerti bene". La risdiè chiara: "Quello è successo in secondo tempo, lei inizia una serie di atteggiamenti, che non mi stavano bene, giravano voci brutte in paese.