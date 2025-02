Quotidiano.net - Safeteasy di O1Green. Tecnologia innovativa per stoccare l’idrogeno

Il progettodi 01Green mira a risolvere una delle principali sfide riguardante la logistica del. Questa innovazione offre vantaggi significativi rispetto ai metodi convenzionali, garantendo una maggiore densità di stoccaggio, maggiore sicurezza e costi più contenuti, mantenendo il sistema a temperatura e pressione ambiente. Inoltre, rende il trasporto su lunghe distanze, via mare o su rotaia, più pratico e flessibile. Coperto da brevetto di invenzione industriale,nasce da un significativo processo di innovazione di stampa 3D per metalli di 3D4MEC Srl e porta la firma di Andrea Gatto e Ivano Corsini (in foto). 01Green srl si propone di rivoluzionare l’industria dello stoccaggio energetico, con l’obiettivo di accelerare la transizione globale verso fonti di energia pulita e sostenibile.