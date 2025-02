Lapresse.it - Russia, Putin consegna medaglie ai soldati che hanno combattuto in Ucraina

Il presidente russo Vladimirhatoaichein, nell’ambito delle cerimonie per la Giornata del difensore della patria, la festa militare annuale che cade il giorno prima del terzo anniversario della cosiddetta operazione militare speciale di Mosca inhato airussi riconoscimenti statali per il loro ruolo nel conflitto, dicendo che stavano combattendo per la “pace e il futuro del nostro popolo”. Sempre domenica,ha deposto delle corone di fiori sulla Tomba del Milite Ignoto a Mosca insieme al ministro della Difesa del paese, Andrey Belousov.