Ilrestodelcarlino.it - Russi-Massa, crocevia salvezza. Il Reno in missione a Pietracuta

Tempo di derby. Ma, stavolta, al campanile, si sommano ragioni di classifica. Oggi pomeriggio, alle 14.30, per la nona giornata di ritorno del campionato di Eccellenza, le quattro ravennati ‘pericolanti’ si affronteranno l’un contro l’altra armate. Al termine della regular season mancano 9 turni e i giochi sono ancora tutti da fare. Sampierana-Sanpaimola. L’undici di San Patrizio viaggia tranquillo al 7° posto con 34 punti, in una posizione di classifica esattamente a metà fra zona playoff (-8) e zona playout (+8). Il successo con l’Osteria Grande ha rilanciato la formazione di mister Paterna. La Sampierana, che all’andata espugnò Conselice 2-1, è invece al 4° posto con 42 punti, in piena zona playoff, ma alla ricerca della continuità.. È una sfida sulla carta contro pronostico quella che attende la squadra di Sant’Alberto.