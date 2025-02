Lanazione.it - Rsa, vita in salita per le famiglie. Liste lunghe, quote pesanti. La Regione tuona sulle rette

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 23 febbraio 2025 – Al cronico affanno della sanità, si è aggiunto pure il capitolo della cronaca nera. Gli ingranaggi della macchina delle Rsa si sono inceppati. Oltre alla spina delled’attesa c’è il trapano dei rincaridiche, in ginocchio, non riescono a garantire un ultimo miglio dignitoso ai cari non più autosufficienti. L’invecchiamento demografico e il mancato turnover, incidono. Ma la coperta dellesanitarie, sociali e alimentare è corta da qualunque lato la si tiri. Solo che se da una parte il rinnovo della contrattazione collettiva nazionale dei lavoratori impiegati in Rsa ha fornito un (lieve) aggiustamento positivo rispetto al caroe all’inflazione, dall’altra le stesse strutture hanno messo mano alla brochure del costo giornaliero per il ricovero definitivo.