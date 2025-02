Secoloditalia.it - Rosa e Olindo all’ultimo ricorso: “Siamo innocenti”. Ma il generale Garofano li zittisce: “Prove granitiche”

Non si sono ancora arresi i responsabili, secondo la legge, della strage di Erba. Il prossimo 25 marzo si svolgerà davanti alla Quinta sezione della Cassazione l’udienza durante la quale sarà discusso ildei legali diBazzi eRomano contro la sentenza che rigetta l’istanza di revisione del processo per l’uccisione di Raffaella Castagna, suo figlio Youssef Marzouk, di appena due anni, la madre della donna, Paola Galli, e Valeria Cherubini., le certezze delL’ex comandante dei Ris di Parma,Alberto, torna a parlare del caso giudiziario, cui partecipò in prima persona con il Reparto Investigazioni Scientifiche della città ducale. “Fu un’indagine complessa. Come Ris di Parma ci occupammo dei sopralluoghi presso l’abitazione die sul loro camper.