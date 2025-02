Ilgiorno.it - Romeo, la ricetta salva-M5: "Diminuiamo le fermate"

"Adesso 589 milioni di euro sono troppi. Ma una soluzione la si può trovare:le, ognuno rinunci a qualcosa, e si può arrivare all’obiettivo". Vuole essere molto realista Massimiliano, capogruppo della Lega al Senato, che da monzese è sempre in stato prima linea per sollecitare il governo a trovare i fondi di copertura di quegli extracosti sul prolungamento della metropolitana M5, che ora rischiano di compromettere il progetto, almeno per il capoluogo brianzolo. Sì, perché un conto erano i 400 milioni in più per l’opera previsti ad agosto da Milano – per cui a fine dicembre è stato approvato un ordine del giorno in Parlamento per impegnare il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti a una copertura di 300 milioni da distribuire in 30 milioni all’anno dal 2027 al 2036 –, un conto i quasi 600 milioni stimati ora, per cui sempre più parti hanno avvalorato l’ipotesi di una divisione in due lotti dei lavori.