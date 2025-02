Dayitalianews.com - Roma, tragedia sulla Tiburtina: morto un 34enne, grave una ragazza in un incidente stradale

Leggi su Dayitalianews.com

Il veicolo è finito contro la segnaletica verticaleUn giovane di 34 anni èlain auto con lui. E’ il bilancio di un tragicoavvenuto intorno alle 4 di questa notte (23 febbraio) a, in viaall’altezza del civico 321. Un’auto di colore blu, nella quale si trovavano la vittima, la 28enne ferita e un terzo ragazzo non in gravi condizioni, sarebbe l’unico veicolo coinvolto, finito contro la segnaletica verticale in strada. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Tivoli per i rilievi del caso.Una berlina blu, nella quale si trovavano la vittima, la 28enne ferita e un terzo ragazzo non in gravi condizioni, sarebbe l’unico veicolo coinvolto, finito contro la segnaletica verticale in strada. Sul posto gli agenti della Polizia Locale di Tivoli.