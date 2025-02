Rompipallone.it - Roma, svelato l’obiettivo per arrivare al centrocampista: la strategia

Un solo obiettivo per laper potersi regalare ilche tanto sogna. Di seguito svelata laUn inizio difficile per la squadra giallorossa che ha visto cambiare tre allenatori nella prima parte di stagione, eppure, qualcosa ad oggi è differente. Con l’arrivo di Ranieri, infatti, laè una squadra diversa, ha recuperato molti punti in campionato e lotta per i propri obiettivi: riprendersi un posto in Europa efino in fondo nella competizione dell’Europa League.Durante i playoff, la squadra giallorossa ha ampiamente dimostrato di esserci e di voler vincere questa competizione. Grazie all’aiuto del suo leader, Paulo Dybala autore di una doppietta, e al gol di Pisilli, infatti, la squadra della capitale ha passato i playoff arrivando così agli ottavi dove sfiderà l’Athletic Bilbao.